UCAD : Les affrontements entre forces de l’ordre et étudiants se poursuivent

De nouveaux affrontements ont éclaté ce lundi 1er décembre 2025 à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), entre forces de l’ordre et étudiants, plongeant le campus dans une tension grandissante.

D’après la RFM, plusieurs blessés ont été enregistrés. Face au nombre élevé d’étudiants touchés, le service médical du COUD s’est retrouvé débordé et procède à des évacuations vers d’autres structures sanitaires, notamment l’hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff.

Malgré la violence des affrontements, les étudiants affirment qu’ils ne reculeront pas. Ces tensions sont liées au retard dans le paiement des bourses, une revendication qui cristallise la colère estudiantine depuis quelques jours.

La sortie du ministre de l’Enseignement supérieur, Dr Daouda Ngom, très attendue par les étudiants, n’a fait qu’envenimer la situation. Alors qu’ils espéraient une annonce pouvant apaiser le climat, ses déclarations ont plutôt « aggravé les choses ».

La contestation s’étend désormais, selon la RFM, à l’université Sine-Saloum de Fatick où les étudiants ont signé leur entrée dans le front, ce lundi matin, en délogeant les élèves de plusieurs écoles pour réclamer le paiement de leurs bourses.

Pour l’heure, la tension reste vive dans les campus et aucune issue immédiate ne se dessine.

Source : Seneweb