Assemblée nationale : un agenda parlementaire dominé par le dossier Farba Ngom

Le calendrier des travaux de l’Assemblée nationale, récemment rendu public, annonce une séquence parlementaire particulièrement chargée, avec en toile de fond le dossier sensible du député Farba Ngom, qui s’impose comme l’un des temps forts de cette session.

Les travaux débuteront le lundi 9 février 2026 dès 10 heures par une séance plénière consacrée à l’approbation de la liste des membres de la commission ad hoc chargée d’examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire de l’élu. Une heure plus tard, à 11 heures, cette commission sera officiellement mise en place. La même journée s’achèvera par l’examen, en fin d’après-midi, du projet de loi portant création d’une chaîne parlementaire.

Le 12 février, les députés poursuivront leurs travaux en commission avec l’étude du texte relatif à l’Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL). Cette dynamique se prolongera le 13 février à travers une réunion intercommission dédiée à la réglementation des activités de sécurité privée.

La date du 16 février s’annonce déterminante. Après l’examen en séance plénière du projet de loi sur l’ONLPL dans la matinée, les parlementaires se retrouveront à 15 heures pour statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom, un moment attendu et décisif pour la suite de la procédure.

Le 17 février, l’hémicycle se penchera sur la ratification d’accords bilatéraux liant le Sénégal au Ghana et à la Gambie, ainsi que sur un projet de loi relatif au statut des officiers sous contrat.

Cette séquence législative prendra fin le 18 février avec les votes en séance plénière des projets de loi concernant la chaîne parlementaire et la sécurité privée, clôturant ainsi une session dense aux enjeux politiques et institutionnels majeurs.