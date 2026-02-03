Le FDR dénonce «la forfaiture du gouvernement »…sur les prochaines élections

Dans un communiqué rendu public, ce mardi 3 février, le Front pour la République (FDR) dénonce la « forfaiture du gouvernement » qui n’a toujours pas publié le décret fixant la date des élections municipales et départementales. « C’est une violation flagrante du code électoral qui stipule que la révision ordinaire des listes électorales doit avoir lieu du 1er février au 31 juillet de chaque année », lit-on dans le document.

Le FDR accuse le gouvernement de vouloir saborder ces élections qui selon des informations concordantes aurait confier la confection des cartes d’identité, des cartes d’électeur et des passeports à la Caisse de Dépôts et de Consignation (CDC) ou à une de ses filiales, ce qui pourrait permettre à PASTEF de prendre le contrôle du fichier électoral et de l’état civil.

Ainsi, il exige la publication immédiate du décret fixant la date des élections départementales et municipales, ainsi que du décret portant révision exceptionnelle des listes électorales. Tout en demandant l’accès immédiat des partis au fichier électoral, conformément aux dispositions pertinentes du code électoral.

Les membres dudit front réclament aussi « la disponibilité et la sécurité des cartes d’électeurs et des cartes d’identité, une gestion indépendante du fichier électoral, autant de gages de la fiabilité des élections à venir ».

Mieux, ils interpellent « le gouvernement et lui demandent de s’expliquer sur cette affaire qui pourrait menacer gravement la sincérité et la crédibilité des prochains scrutins ».