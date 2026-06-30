Assemblée : Pape Djibril Fall recentre le débat sur l’économie

Le député Pape Djibril Fall refuse de qualifier la situation actuelle du Sénégal de « crise institutionnelle ». Selon lui, les véritables urgences se trouvent ailleurs : dans l’économie et le social, qui pèsent directement sur le quotidien des citoyens.

Lors du Débat d’orientation budgétaire à l’Assemblée nationale, l’élu a rappelé que les institutions ont prouvé leur solidité, notamment lors de l’alternance politique de 2024. « Ce sont ces mêmes institutions qui ont permis à Pastef d’accéder au pouvoir », a-t-il souligné, rejetant les discours qui remettent en cause leur fonctionnement. Pour lui, les institutions ne sont que le reflet des hommes et des femmes qui les incarnent, et leur efficacité dépend avant tout de la responsabilité des acteurs politiques.

Le parlementaire invite ainsi à déplacer le débat vers les enjeux économiques. « Le vrai problème est l’économie », a-t-il martelé, appelant à une réflexion nationale sur le modèle de développement à adopter pour relancer la croissance, créer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations.

Pape Djibril Fall a également pris la défense du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, cible de critiques qu’il juge infondées. Il l’a décrit comme un homme compétent et intègre, engagé dans sa mission au service de l’État. « La bave du crapaud n’atteint jamais le crocodile », a lancé le député, invitant le ministre à rester concentré sur les urgences économiques du pays.