Politique

Assemblée : Quatre projets de loi majeurs examinés les 25 et 26 août

Par Niakaar
L'Assemblée Nationale du Sénégal
0

L’Assemblée nationale se prépare à deux journées intenses les 25 et 26 août 2025, avec à son ordre du jour l’examen de quatre projets de loi majeurs proposés par le ministère de la Justice. Ces textes, attendus de longue date, touchent à des questions centrales comme la lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion publique, la protection des lanceurs d’alerte et l’accès à l’information.

La première journée, prévue le lundi 25 août, s’ouvrira à 9h avec le projet de loi n°12/2025 portant création de l’Office national de lutte contre la corruption, un nouvel organe destiné à renforcer la prévention, la détection et la sanction des pratiques corruptives. Dans l’après-midi, à 15h, les députés se pencheront sur le projet de loi n°15/2025 relatif à la déclaration de patrimoine, un dispositif conçu pour accroître la transparence et responsabiliser les détenteurs de charges publiques.

Le lendemain, mardi 26 août, les débats reprendront à 9h avec l’examen du projet de loi n°13/2025 sur la protection des lanceurs d’alerte, qui vise à sécuriser les citoyens dénonçant des faits de corruption ou de mauvaise gouvernance. La session se conclura à 15h avec le projet de loi n°14/2025 concernant l’accès à l’information, considéré comme un pilier essentiel pour renforcer la démocratie et la participation citoyenne.

