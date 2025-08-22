Point E : Trois hommes interpellés pour des attouchements sur la plage

La police du commissariat d’arrondissement du Point E a procédé, ce mercredi, à l’interpellation de trois hommes accusés de s’être livrés à des attouchements dans l’eau, selon le témoignage de riverains.

Les faits se seraient déroulés sur une plage du quartier, où deux témoins affirment avoir surpris les mis en cause « en pleins ébats sexuels ». Selon leurs déclarations, les trois individus fréquenteraient régulièrement les lieux et faisaient déjà l’objet d’une surveillance informelle.

Entendus par les enquêteurs, l’un des suspects a reconnu une partie des faits, tout en précisant qu’il était accompagné d’un ami mais qu’il ne connaissait pas le troisième homme. Les témoins, eux, maintiennent que les trois personnes interpellées étaient toutes impliquées.

L’incident a dégénéré avant l’arrivée des forces de l’ordre : l’un des suspects a été violemment pris à partie par des passants et blessé au bras. Transporté à l’hôpital sur réquisition de la police, une fracture a été diagnostiquée et traité par les services médicaux.

Les trois individus sont actuellement en garde à vue au commissariat du Point E. L’enquête suit son cours afin de déterminer les circonstances exactes des faits.