Grand Dakar : plusieurs interpellations pour trafic de drogue et vol de moto

Le commissariat d’arrondissement de Grand Dakar a mené deux opérations distinctes dans la nuit du 19 au 20 août, qui se sont soldées par l’arrestation de trois individus.

La première intervention a eu lieu dans la nuit, lorsque les policiers ont intercepté deux hommes circulant à moto. La fouille a permis de découvrir trois boules de haschich soigneusement dissimulées, immédiatement saisies par les enquêteurs. Les deux suspects ont été arrêtés pour trafic de drogue.

Quelques heures plus tard, aux environs de 6h du matin, la police a procédé à une autre interpellation, cette fois pour vol de moto. Alertés par une dénonciation anonyme, les agents ont appréhendé un individu trouvé en possession d’une moto de marque Honda HS, d’une cisaille et d’un antivol de moto découpé. Des éléments qui confirment, selon les autorités, l’origine frauduleuse du véhicule.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue dans les locaux du commissariat de Grand Dakar. L’enquête se poursuit afin d’établir toutes les responsabilités.