Requête de Barthélémy Dias : La Cour suprême annonce une audience ce lundi 25 août

La Cour suprême a accédé à la requête introduite par le maire de Dakar, Barthélemy Dias, visant à obtenir un sursis à exécution de la décision du préfet de Dakar qui avait convoqué des élections pour son remplacement. L’affaire sera débattue en audience ce lundi 25 août 2025 à 9 heures.

Dans son ordonnance, la conseillère Aïssatou Diallo Ba, déléguée par le Premier président de la Cour suprême, précise :

“Vu la requête reçue le 21 août 2025 au greffe central et les pièces à l’appui;

Vu les articles 83 et suivants de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022:

Autorisons la signification à bref délai de la requête aux fins de suspension de l’exécution de la Décision n° 3925/P/D/DK/AP du 11 décembre 2024 du Préfet du département de Dakar, portant déclaration de démission de mandat de conseiller municipal de la ville de Dakar;

Disons que l’affaire sera débattue à l’audience du 25 août 2025 à 09 heures 00:

Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté”.