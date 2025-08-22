Présidence de la FSF : La Commission clôture officiellement le processus électoral

La Commission électorale de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé, ce jeudi, la transmission du procès-verbal final des élections aux autorités gouvernementales, conformément à l’article 24-2 du code électoral.

Dans un communiqué, la FSF précise qu’une copie de ce procès-verbal est annexée pour l’information de toutes les parties prenantes. En outre, la Commission a transmis au Secrétaire général de la fédération un procès-verbal de constat d’huissier, comme le prévoit l’article 25 du code électoral. Ce document atteste notamment de la vérification de l’identité des votants et du respect des procédures durant le scrutin.

Par cet acte, la Commission électorale met fin aux opérations matérielles, administratives et juridiques relatives aux élections de la FSF pour l’année 2025.

Cette annonce marque ainsi l’ultime étape du processus électoral, confirmant la régularité et la transparence des scrutins organisés par l’instance dirigeante du football sénégalais.