SONACOS : Ousmane Sonko annonce 14 mesures pour sauver la société

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce vendredi à la Primature un Conseil interministériel consacré à la situation préoccupante de la Société nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS SA). À l’issue des travaux, quatorze mesures fortes ont été annoncées pour assurer la relance et la pérennité de cette entreprise stratégique de la filière arachidière.

La SONACOS, acteur majeur de la transformation et de la commercialisation de l’arachide et de ses dérivés, joue un rôle central dans l’économie sénégalaise. Mais malgré des injections financières massives de l’État — plus de 140 milliards de FCFA entre 2018 et 2023 —, la société a accumulé de lourdes pertes, estimées à 33 milliards de FCFA sur les exercices 2023-2024. Ses capitaux propres affichent aujourd’hui un déficit de près de 9,5 milliards de FCFA.

À cela s’ajoutent la vétusté des installations industrielles, une filière arachidière désorganisée, et une concurrence étrangère jugée déloyale. Ces difficultés mettent en péril la place de la SONACOS dans le tissu économique et social du pays.

Face à cette situation, le gouvernement a décidé de repositionner la société autour de son cœur de métier : la collecte, la transformation et la commercialisation de l’arachide. Dès 2026, un plan opérationnel sera lancé, visant notamment : la reconstitution des capitaux propres,

la remise à niveau des infrastructures industrielles, la limitation des exportations de graines d’arachide, l’instauration d’un prix économique de la graine pour les huiliers et une dérogation partielle au Code des marchés publics.

À l’horizon 2031, la SONACOS devra être en mesure de financer ses propres campagnes de commercialisation agricole et de verser des dividendes à ses actionnaires.

Parmi les décisions phares annoncées par le Premier ministre figurent : la reconstitution des fonds propres de la société, la mise à jour du plan stratégique 2026-2031, la prise en charge par l’État de la différence entre le prix économique et le prix payé aux producteurs (plus de 9 milliards FCFA), des allègements fiscaux et douaniers, le contrôle des prix de l’huile pour stabiliser le marché, la protection de la compétitivité des tourteaux d’arachide face aux importations, et l’accès facilité au financement et au foncier agricole.

Ousmane Sonko a également insisté sur la régulation de la filière arachide, la surveillance des exportations et l’accompagnement institutionnel pour accélérer la mise en œuvre des projets de la SONACOS.

Malgré ses difficultés, la SONACOS a connu un regain d’activité en 2024-2025 avec une collecte d’arachide passée de 12 900 à 155 000 tonnes et la création de plus de 2 300 emplois. Le gouvernement espère désormais transformer ces acquis en un véritable plan de relance durable.

« La SONACOS doit redevenir un acteur central de notre souveraineté alimentaire et de notre stratégie industrielle », a martelé le Premier ministre.

Avec ces nouvelles mesures, l’État entend redonner à la société publique son rôle de levier économique, tout en protégeant les producteurs et les consommateurs sénégalais.