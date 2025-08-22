Cybersécurité : Bougar Diouf placé en garde à vue

Le président de l’Union des panafricanistes sénégalais (UPS) est en état d’arrestation pour diffusion de fausses nouvelles ! Selon une source autorisée de Seneweb, Bougar Diouf vient d’être placé en garde à vue dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), à l’issue de son audition.

Membre de la coalition DiomayePrésident, il sera probablement déféré lundi prochain au parquet de Dakar. Sa convocation faisait suite à ses déclarations controversées sur le Premier ministre Ousmane Sonko et la rébellion en Casamance.

Le procureur de la République avait ordonné au chef de la DSC d’ouvrir une enquête, dans la foulée.

Source : Seneweb