Diomaye et Sonko…l’unité au-delà des querelles de chapelle

Les rumeurs ont vite fait le tour des réseaux sociaux ! Certains ont voulu faire croire aux sénégalais qu’il y avait des problèmes entre le Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Pour ne rien arranger, les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont alimenté ses rumeurs en accusant le président d’avoir «trahi le PROJET». Mais c’est loin de la réalité.

La récente sortie d’El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, a fait l’effet d’une salve de clarification. Ses propos, qui affirment que les divergences entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ne sont que de méthode et non de rupture, sont un avertissement clair aux « patriotes » et à tous ceux qui cherchent à semer la discorde. Ils interviennent dans un contexte de critiques de plus en plus vives contre le chef de l’État, accusé par une frange de sa base de s’éloigner de la voie de la justice et de la rupture promises.

Les critiques, souvent amplifiées sur les réseaux sociaux, sont le reflet d’une frustration palpable. Certains militants estiment que le rythme des réformes et des règlements de compte n’est pas à la hauteur de leurs attentes. Ils perçoivent certaines décisions et nominations comme des compromis avec l’ancien système, une trahison de l’idéal du Pastef. Cette tension, latente depuis l’investiture, a fini par s’exprimer ouvertement, créant une fracture idéologique au sein de la coalition au pouvoir.

C’est Ousmane Sonko lui-même qui, le premier, a dû monter au créneau pour défendre son allié. Le Premier ministre a rappelé à plusieurs reprises que Bassirou Diomaye Faye est le président de la République, et qu’il ne doit pas être vu comme un simple exécutant. Sonko a toujours insisté sur leur vision commune, tout en reconnaissant que leurs rôles et leurs tempéraments les amènent à adopter des démarches différentes. Sa défense, ferme et sans équivoque, a visé à éteindre les flammes de la discorde naissante.

La déclaration d’El Malick Ndiaye s’inscrit dans cette démarche d’apaisement. En tant que figure centrale de la coalition, il a rappelé l’importance de ne pas se laisser diviser par des divergences de méthode. Il a insisté sur la nécessité de voir le tableau dans son ensemble : le projet politique doit réussir. Ce message est un appel à la raison, une invitation à ne pas sacrifier l’efficacité et la stabilité de l’État sur l’autel de la précipitation et de l’idéologie pure et dure.

Le président de l’Assemblée a également tenu à remettre les choses en perspective, soulignant que la justice reste un enjeu majeur, mais que la réussite du projet est tout aussi essentielle. Selon lui, le gouvernement doit trouver un équilibre entre la soif de justice de la population et la mise en place d’une gouvernance efficace. Cette approche nuancée est un rappel à l’ordre pour ceux qui ne voient que la rupture et qui oublient les réalités de la gestion d’un État.

El Malick Ndiaye a aussi dénoncé publiquement les manœuvres de ceux qui tentent d’opposer Sonko et Diomaye. Il a assuré que leur relation, fondée sur la fraternité, l’éthique et le travail, est plus forte que les tentatives de division. Il a rappelé que les divergences sont inhérentes à toute collaboration, mais que le Pastef a toujours su les surmonter pour le bien du Sénégal.

Pour conclure, El Malick Ndiaye a réaffirmé l’objectif ultime du mouvement : « faire de Sonko le président de la République ». Ce rappel peut paraître surprenant, mais il est surtout un message à la base, un gage de loyauté. Il rassure les militants sur le fait que la vision initiale est intacte et que le leadership d’Ousmane Sonko n’est pas remis en question.

Une sortie qui met à un discours stérile qui se passe au sein du Pastef. Cette clarification vise donc à apaiser les tensions, à ressouder les rangs et à recentrer le débat sur l’action gouvernementale. Elle montre que, malgré les critiques, la direction du Pastef reste unie et déterminée à faire avancer son projet politique. Reste à savoir si les «perturbateurs» des réseaux sociaux le verront de la même manière…

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn