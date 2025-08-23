Justice

Pour protéger sa mère…un enfant de 9 ans frappe son père avec un râteau

Par Niakaar
0

Les faits se sont déroulés le 15 août au domicile familial situé à Hirson, dans l’Aisne. Ce jour-là, un homme de 34 ans a tabassé sa compagne devant leurs deux enfants de 5 et 9 ans.

Pour protéger sa mère, l’aîné s’est emparé d’un râteau et a frappé son père avec. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue.

A la barre du Tribunal, le prévenu a nié ses problèmes d’alcool. Il a été condamné à un an de prison avec sursis et au retrait de son autorité parentale.

Il devra également suivre des soins pour ses problèmes d’alcool.

Source : F D

