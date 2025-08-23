Une jeune fille assassinée en pleine nuit alors qu’elle était en ligne avec la police

Les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Ce soir-là, Lisa, 17 ans, a fait la fête avec ses amis dans le quartier Leidsebuurt situé dans le centre-ville.

Si ceux-ci ont décidé de rentrer en taxi, l’adolescente a fait le chemin retour au guidon de son vélo électrique. Un trajet qui devait lui prendre 45 minutes.

Mais vers 3h30, alors qu’elle était sur la route sur sa bicyclette, la jeune fille a appelé la police pour indiquer qu’elle était suivie sur la Holterbergweg.

Au téléphone, les forces de l’ordre ont ainsi entendu une vive agitation, puis la communication a été coupée.

Les policiers ont géolocalisé le téléphone de la jeune femme et se sont immédiatement rendus sur les lieux.

Arrivés sur place, ils ont découvert le corps sans vie de Lisa allongé dans un fossé. Selon les premières constatations, elle a été sauvagement assassinée.

Un suspect a été interpellé ce vendredi et a été placé en garde à vue. Il s’agit d’un jeune homme de 22 ans déjà connu de la justice pour une agression sexuelle commise dans le même quartier.

Lisa connaissait bien l’itinéraire, car elle le traversait à vélo tous les jours pour se rendre à l’école. Elle avait récemment obtenu son diplôme pré-universitaire dans une école secondaire le long du Wenckebachweg à Amsterdam.

Source : F D