Ziguinchor : Le porte-parole du MFDC arrêté par la SR

Le porte-parole de l’aile politique du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) « Mangoukouro » est en état d’arrestation !

Amidou Djiba a été cueilli à Ziguinchor par les gendarmes de la Section de Recherches (SR) de Dakar sur instruction du procureur de la République selon Seneweb.

Après son arrestation dans la région de Casamance, le porte-parole du MFDC de l’aile de Diatta Abdou Elinkine a été acheminé sous bonne escorte dans les locaux de cette unité d’élite de la gendarmerie nationale basée à Colobane.