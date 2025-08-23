243 kg de chanvre indien saisis au large de Thiaroye-sur-Mer…par la Gendarmerie

Une opération conjointe des unités de la Gendarmerie nationale a permis, dans la nuit du 21 août 2025, de saisir une importante quantité de chanvre indien, 243 kilogrammes, au large de Thiaroye-sur-Mer.

Agissant sur la base d’un renseignement signalant un probable débarquement de drogue en provenance d’un pays limitrophe, la Compagnie de Gendarmerie de Keur Massar, appuyée par la Légion de gendarmerie maritime et fluviale, a monté une opération en mer.

La Brigade de recherches de Keur Massar, en coordination avec la Section spéciale chargée de la protection de l’environnement, a intercepté une pirogue suspecte au large du quai de Thiaroye. Deux individus ont été arrêtés à bord de l’embarcation.

La fouille a permis de découvrir quatre ballots de chanvre indien soigneusement dissimulés sous des filets de pêche, pour un poids total de 243 kilogrammes. Le matériel saisi comprend également la pirogue utilisée pour le transport et un moteur hors-bord de 15 chevaux.