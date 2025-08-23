«Menace» sur la sécurité de Diomaye et Sonko : Fatou Kiné Cissé lourdement condamnée

La directrice de Tahar Projects, Fatou Kiné Cissé, arrêtée depuis avril dernier, a été condamnée ce jeudi par le tribunal correctionnel de Dakar à deux ans de prison dont un ferme pour diffusion de fausses nouvelles et discrédit jeté sur la gendarmerie nationale.

D’après Les Échos, qui a assisté à l’audience, le tribunal est allé au-delà des réquisitions du procureur, qui avait demandé six mois ferme. La défense, représentée par Mes Seyba Danfakha et Michel Mahecor Diouf, dénonce une peine « sévère » et annonce un appel ainsi qu’une demande de liberté provisoire.

L’affaire est née après une vidéo devenue virale dans laquelle Fatou Kiné Cissé affirmait que la sécurité du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko était compromise, en évoquant la promotion d’officiers proches de l’ancien régime.

À la barre, la prévenue, reprise par Les Échos, a présenté ses excuses : « Je suis l’auteure de la vidéo, mais ce n’était qu’un avis personnel basé sur le contexte géopolitique. Je n’ai diffamé personne. Je demande pardon au peuple sénégalais et aux juges. »