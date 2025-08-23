Affaire « Kocc Barma » : Le parquet corse le dossier

Selon les informations de Libération, le parquet de Dakar a récemment transmis à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) plusieurs plaintes visant El Hadji Babacar Dioum, alias « Kocc ».

Regroupées en collectif, les victimes – représentées par une certaine F. Yade – l’accusent d’avoir publié des vidéos à caractère pornographique les impliquant, en plus de les avoir fait chanter, avance la même source.

Le journal affirme que deux autres plaintes individuelles ont également été reçues par le parquet : la première a été déposée par E.A. Cissé, un habitant de Grand-Yoff, pour des faits similaires et la seconde, émanant de S.D. Diop, une résidente de banlieue, dénonce la collecte illicite de données personnelles, leur diffusion, ainsi que des actes de chantage.

Ces plaintes ont conduit à l’ouverture de trois enquêtes distinctes, couvrant des accusations de chantage, atteinte à la vie privée, extorsion de fonds, pornographie infantile et blanchiment, signale Libération.