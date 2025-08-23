Sports

Le combat Ada Fass-Eumeu Sene scellé !

Par Niakaar
Tombeur de Liss Ndiago le 19 juillet dernier, Ada Fass enchaîne. Selon le journal spécialisé Record, son prochain adversaire est déjà connu : il s’agit de Eumeu Sène, qu’il affrontera en avril 2026, sous la bannière de Gaston Productions.

C’est Makane Mbengue, fils du regretté Gaston Mbengue, qui a réussi à décrocher ce combat très convoité, devançant un autre promoteur intéressé.

Pour Eumeu Sène, leader de Tay Shinger, ce duel représente une occasion de se relancer après sa défaite face à Franc, le poulain de Modou Lô, lit-on sur Seneweb.

