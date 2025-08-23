Mamoudou Ibra Kane : «Le Sénégal ne pouvait pas tomber plus bas»

Le journaliste et homme politique Mamoudou Ibra Kane a réagi à l’entretien accordé par le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Celui-ci avait affirmé que « certains ont même usé de moyens mystiques pour séparer le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ».

Pour Mamoudou Ibra Kane, ces propos constituent un aveu troublant : « L’État-PASTEF est donc dans les pratiques mystiques », a dénoncé le patron de presse estimant que la fonction occupée par M. Ndiaye rend ses paroles encore plus graves.

« Dire que Monsieur El Malick Ndiaye est le deuxième personnage de l’État… Le Sénégal ne pouvait pas tomber plus bas », a-t-il ajouté.