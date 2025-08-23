Afrobasket 2025 : Les Lions s’inclinent en demi-finale

Le rêve s’arrête pour les Lions. Opposé au Mali ce samedi en demi-finale de l’Afrobasket 2025 à Luanda, le Sénégal s’est incliné (87-80) et voit la finale s’éloigner une fois de plus.

Après un premier quart temps remporté (22-19), les Lions ont progressivement perdu le fil du match, laissant les Aigles prendre l’avantage dès le deuxième quart (24-13) avant de confirmer leur supériorité au troisième. Les Lions, crispés et sous pression, n’ont jamais réussi à inverser la tendance.

Brancou Badio, étincelant en quart de finale contre le Nigeria (32 points), a été limité à 15 unités. Jean Jacques Boissy a signé 19 points, tandis que Moustapha Diop s’est contenté de 5 rebonds, loin de ses standards habituels.

Le Sénégal tentera de décrocher la médaille de bronze ce dimanche, face au perdant de l’autre demi-finale entre le Cameroun et l’Angola.