Sports

Afrobasket 2025 : Les Lions s’inclinent en demi-finale

Par Niakaar
0

Le rêve s’arrête pour les Lions. Opposé au Mali ce samedi en demi-finale de l’Afrobasket 2025 à Luanda, le Sénégal s’est incliné (87-80) et voit la finale s’éloigner une fois de plus.

Après un premier quart temps remporté (22-19), les Lions ont progressivement perdu le fil du match, laissant les Aigles prendre l’avantage dès le deuxième quart (24-13) avant de confirmer leur supériorité au troisième. Les Lions, crispés et sous pression, n’ont jamais réussi à inverser la tendance.

Brancou Badio, étincelant en quart de finale contre le Nigeria (32 points), a été limité à 15 unités. Jean Jacques Boissy a signé 19 points, tandis que Moustapha Diop s’est contenté de 5 rebonds, loin de ses standards habituels.

Le Sénégal tentera de décrocher la médaille de bronze ce dimanche, face au perdant de l’autre demi-finale entre le Cameroun et l’Angola.

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra