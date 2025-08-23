Le MSAS annonce un premier cas de Mpox…à Dakar

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a confirmé, vendredi 22 août 2025, la détection d’un cas de Mpox, communément appelée variole du singe, à Dakar.

Selon le communiqué officiel, il s’agit d’un ressortissant étranger entré au Sénégal le 19 août. Présentant des symptômes évocateurs de la maladie, il a été admis au Service des maladies infectieuses de l’Hôpital de Fann le 21 août, où des prélèvements ont été effectués. Les résultats, tombés le lendemain, se sont révélés positifs.

L’état clinique du patient est jugé stable. Il a été placé en isolement et bénéficie d’une prise en charge conforme aux protocoles sanitaires en vigueur.

Le MSAS a indiqué avoir immédiatement mis en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires pour prévenir toute propagation de la maladie. Les autorités sanitaires appellent la population à garder son calme, à suivre les recommandations des agents de santé et à se rapprocher de la structure sanitaire la plus proche en cas d’apparition de signes suspects.