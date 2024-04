Athlétisme : Meeting international de Saint-Louis…la fédération satisfaite de

Sous la houlette de l’ancien athlète de la Douanes Manirou Dembelé par ailleurs ancien international qui avec son association basée en France, la première édition du meeting international d’Athlétisme de Saint-Louis qui a vu la participation de 14 nationalités a connu un succès éclatant au stade Mawade Wade ce samedi.

Selon Elhadji Bara Thiam (photo ci-dessus), 1er vice-président de la Fédération Sénégalaise d’athlétisme, la participation massive de plusieurs nationalité est une belle occasion pour les athlètes et constitue un cadre idéal qui leur permettent de s’affirmer mais aussi de titiller leur record. Et Elhadji Bara Thiam de lancer un appel aux autorités locales et à toutes les entreprises qui se trouvent au niveau de Saint-Louis pour qu’ils répondent davantage à la ligue régionale car le meeting international a eu un impact direct positif sur le plan touristique et économique.

Très satisfait du niveau des compétitions, Elhadji Bara Thiam de dire que ce rendez-vous de Saint-Louis qui est un test entre dans le cadre d’un programme d’organisation de meeting sur le plan national et une autre région sera choisi pour mettre un modèle de compétition pour booster la pratique de l’athlétisme sur l’étendue du territoire. Il permet aussi de vulgariser l’athlétisme dans la région, de communier avec le public de la ville de Mame Coumba Bang.

A noter que la fédération sénégalaise d’athlétisme en collaboration avec la ligue de Saint-Louis a appuyé le directeur du meeting international avec des officiels techniques et avec l’ensemble des athlètes du Sénégal.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn