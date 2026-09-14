Athlétisme : Saly Sarr s’offre un doublé historique à Bruxelles et Budapest

Saly Sarr continue de repousser les limites de l’athlétisme sénégalais. La triple-sauteuse a remporté, ce dimanche 13 septembre 2026 à Budapest, le concours féminin du World Athletics Ultimate Championship grâce à un bond de 15,06 mètres réalisé dès son premier essai.

Quelques jours seulement après son sacre historique en finale de la Diamond League à Bruxelles, l’athlète sénégalaise confirme son exceptionnelle fin de saison et son statut parmi les meilleures spécialistes mondiales du triple saut.

À Budapest, Saly Sarr a frappé fort dès son premier passage. Son saut mesuré à 15,06 mètres lui a permis de décrocher la victoire dans un concours particulièrement relevé, marqué par la présence de quatre athlètes ayant franchi la barre symbolique des 15 mètres cette saison.

La Sénégalaise a devancé les Cubaines Davisleydi Velazco, créditée de 15,04 mètres, et Leyanis Pérez Hernández, auteure d’un saut à 14,90 mètres. Une performance qui confirme la régularité de Saly Sarr au plus haut niveau international.

Quelques jours auparavant, au stade Roi Baudouin de Bruxelles, l’athlète avait déjà marqué l’histoire du sport sénégalais. Avec un saut de 14,96 mètres, elle avait remporté la finale de la Diamond League 2026, devançant plusieurs des meilleures triple-sauteuses de la planète.

Cette victoire avait une portée historique. Saly Sarr était devenue la première athlète sénégalaise à remporter la Diamond League, toutes disciplines confondues.

Le succès bruxellois constituait ainsi bien plus qu’une performance individuelle. Il symbolisait l’émergence du Sénégal au plus haut niveau de l’athlétisme mondial.

Avec ses victoires successives à Bruxelles et Budapest, Saly Sarr s’impose désormais comme l’une des grandes figures de l’athlétisme africain. Son parcours illustre également les ambitions d’une nouvelle génération d’athlètes sénégalais déterminés à inscrire durablement leur pays parmi les nations qui comptent sur la scène mondiale.