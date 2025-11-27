Attaques et critiques contre le président…Pastef fragilise Diomaye

La scène politique sénégalaise traverse une période de turbulences, marquée par une brouille interne significative entre le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) et la coalition Diomaye Président. Loin d’être un simple désaccord idéologique, cette tension crée une onde de choc dont les répercussions vont bien au-delà des cercles militants. Elles menacent de fragiliser l’autorité et la posture du président Bassirou Diomaye Faye et, plus gravement encore, de désacraliser l’institution présidentielle elle-même.

Le principal danger de cette discorde est la fragilisation du chef de l’État. Un président dont la base politique est fracturée voit son capital d’unité se réduire. Les dissensions internes absorbent une énergie politique qui devrait être dédiée à la gouvernance et à la mise en œuvre du projet de société. Cette exposition des fissures au grand jour offre aux opposants une brèche et affaiblit la perception de l’autorité présidentielle tant sur la scène nationale qu’internationale.

Cette atmosphère délétère se propage avec virulence sur les réseaux sociaux, où la critique légitime mute souvent en hostilité débridée. La vague de commentaires acerbes, et même le phénomène de désabonnement massif enregistré sur les pages officielles du Président, témoignent d’une érosion rapide de la confiance. Ce climat contribue à une normalisation du mépris envers la fonction, créant un terrain fertile pour des actes plus radicaux.

Le point de rupture est illustré par la vidéo circulant sur les réseaux montrant un homme déchirer l’image du Président. Cet acte, relayé numériquement, est un symbole criant de la désacralisation en cours. La photo n’est pas uniquement l’image de l’homme politique, mais le symbole de la continuité de l’État et de la souveraineté républicaine. En droit sénégalais, un tel geste est considéré comme un acte d’Offense au Chef de l’État (Art. 254 du Code pénal) et constitue une infraction passible de sanctions d’emprisonnement et d’amende. La ligne rouge entre la liberté d’expression et l’attaque contre l’institution est clairement franchie.

Face à de tels agissements, le droit sénégalais rappelle avec force les limites de la liberté d’expression. Des dispositions comme l’article 254 du Code pénal, qui incrimine l’Offense au Chef de l’État, ou la qualification d’Outrage à une autorité publique, existent précisément pour sanctuariser la fonction présidentielle. Elles tracent la ligne rouge au-delà de laquelle la contestation politique bascule dans l’infraction pénale, soulignant que la protection juridique du Président est intrinsèquement liée à la stabilité de l’État.

Le Pastef, en tant que famille politique du Président, porte une lourde responsabilité. Quelle que soit l’ampleur des points de divergence avec l’administration, la formation doit impérativement trouver une formule de résolution constructive. En laissant cette brouille s’envenimer et en autorisant des dérapages publics, le parti non seulement fragilise son propre représentant, mais expose ses militants à des poursuites judiciaires, alimentant un cycle d’instabilité contre-productif.

Il est donc impérieux que le Président de la République soit protégé. Cette protection n’est pas une faveur personnelle, mais une nécessité institutionnelle pour la bonne marche des affaires publiques. Le Président, en tant que dépositaire de l’autorité suprême, doit pouvoir exercer ses fonctions sans être constamment miné par des attaques symboliques ou pénales qui visent à saper sa légitimité et la cohésion nationale.

Dans ce contexte tendu, le rôle de la Justice est fondamental. Elle doit agir en tant que gardienne neutre de la loi, assurant que les limites de la critique politique soient respectées. En appliquant strictement les textes qui protègent la fonction présidentielle, la justice envoie un signal fort : le débat démocratique est garanti, mais la tentative de désacralisation des institutions républicaines est punie.

La brouille actuelle est un test de maturité pour la jeune administration. Il est essentiel que les acteurs politiques, y compris Pastef, fassent preuve de responsabilité républicaine en privilégiant l’unité et le respect de l’institution. Seul un front politique uni, respectueux des lois, permettra au président Bassirou Diomaye Faye de consolider son autorité et de mener à bien sa mission pour le Sénégal.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn