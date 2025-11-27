Une femme de 38 ans agresse sexuellement un jeune homme de 18 ans

Les faits se sont déroulés dans un hôtel quatre étoiles de la station balnéaire de Magaluf à Majorque, en Espagne.

Un jeune homme de 18 ans se trouvait dans le hammam de l’établissement lorsqu’une femme de 37 ans s’est assise à côté de lui et a engagé la conversation.

La trentenaire a ensuite fait un plongeon dans la piscine et a suivi le garçon.

Se retrouvant seuls, elle s’est de nouveau assise à côté de lui avant de caresser ses parties génitales, contre son gré. Le jeune homme aurait dit « non, non, non » avant de quitter la pièce.

Cette Irlandaise d’origine brésilienne était en vacances avec son mari.

Elle a été interpellée par les policiers arrivés sur les lieux. Placée en garde à vue, elle a expliqué, bouleversée, qu’il s’agissait d’un « malentendu » et qu’elle avait cru qu’il s’intéressait à elle « après avoir discuté ».

Elle sera jugée prochainement.

Source : F D