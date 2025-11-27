La police allemande sur les lieux du drame

Il tue sa soeur, sa femme, ses deux fils puis se suicide

Cinq membres d’une famille ont été retrouvés morts ce mardi en Allemagne.

Un homme de 63 ans aurait tué sa sœur de 60 ans, sa femme de 57 ans et ses deux fils âgés de 27 et 29 ans. Il a ensuite mis fin à ses jours.

C’est d’abord une infirmière qui a trouvé le corps sans vie de la sœur morte dans son appartement de Reutlingen. Tout de suite, les soupçons se sont portés sur son frère.

Les forces spéciales se sont rendus à son domicile de Pfullingen où ils ont découvert les cadavres de l’homme de 63 ans et de son épouse. Tous deux présentaient des blessures par balle. L’arme probablement utilisée reposait à côté d’eux.

Par la suite, la police a perquisitionné les locaux du père de famille à Saint-Johann. Là, les forces de l’ordre ont retrouvé ses deux fils morts, également tués par balle.

Pour l’instant, on ignore les raisons de son geste. Les investigations se poursuivent.

Source : F D