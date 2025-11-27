Babacar Ndiogou s’interroge sur la «pollution du débat public »

La pollution du débat public : devons-nous passer une dizaine de jours à personnaliser le débat public et à laisser de côté les sujets de fond, pourtant cruciaux pour l’évolution socio-économique du pays ?

Où en sommes-nous sur la question de la dette et sur la situation économique ? Quelles sont les initiatives pour réduire le prix du kWh et alléger le coût du woyofal ? À quoi nous servent le pétrole, le gaz et les autres ressources de notre sous-sol ? Devons-nous placer notre espoir dans ces ressources ?

Et l’agriculture : que faisons-nous des dernières récoltes ? Avons-nous déjà fait le bilan ? Quand débute la campagne de commercialisation de l’arachide ? Quand allons-nous débattre du prix du kilogramme ? Les subventions et les intrants ont-ils été de qualité ? Quel est le rendement réel de ces subventions agricoles ? Avons nous des solutions sur la conservation et la transformation des produits agricoles?

Et l’école : où en sont les réformes du système éducatif ? Comment augmenter la qualité de l’apprentissage, réduire et supprimer les abris provisoires ? Quelle est la situation des enseignants ? Quel avenir pour l’école, pour nos enfants et pour le monde de l’entreprise avec l’avènement de l’intelligence artificielle ? Avons-nous réfléchi à l’augmentation des établissements préscolaires et à l’amélioration de la qualité des infrastructures préscolaires et scolaires ?

Et l’université : allons-nous continuer d’alimenter la surpopulation universitaire au risque de compromettre la qualité de l’enseignement et de produire des chômeurs et des diplômés sans qualification ?

Et l’état de nos hôpitaux, de nos dispensaires et de nos postes de santé : Quelles sont les programmes pour améliorer le système d’urgence et renforcer le plateau technique sanitaire ainsi que d’augmenter le nombre de radiothérapies au niveau national? Quelles réformes pour assurer une couverture sanitaire intégrale et un accès facile aux soins ?

Qu’avons-nous fait des licences de pêche récupérées ? Nos marchés sont-ils désormais inondés de poisson à bas prix afin d’assurer l’approvisionnement en protéines de la population ? Qu’en est-il de l’économie maritime et des initiatives pour installer des unités de transformation des produits halieutiques ? Quelles stratégies pour substituer l’importation de produits alimentaires par la production locale ?

Et l’Assemblée nationale débat-t-elle réellement des difficultés d’un peuple affamé, appauvri et sans espoir ? Parlons-nous des réformes pour améliorer notre découpage administratif et renforcer l’efficacité des collectivités territoriales ? Où est le débat sur les réformes institutionnelles et l’évolution de celles-ci ? Où est le débat sur les réformes sur le système judiciaire? Où est le débat sur les réformes sociales, notamment la prise en charge de la petite enfance ?

Que faisons-nous de la vétusté des routes et de l’enclavement de nombreux villages dans beaucoup de régions ?

Pourquoi ne parlons-nous pas de la situation au Mali, qui risque d’entraver la sécurité de la sous-région et d’affecter notre progrès économique, alors que ce pays est notre premier partenaire commercial ?

Quel est notre modèle économique ? Nous risquons un défaut de paiement dans les mois à venir. Parlons-nous réellement des stratégies pour sortir de cette impasse budgétaire et économique ? Est ce que le PRES seulement est en mesure de redresser et de mener à un équilibre budgétaire? Que faisons-nous pour revenir sur les marchés financiers, regagner la confiance des bailleurs et améliorer nos notations auprès des agences de notation ? Débattons-nous des nouvelles opportunités de la ZLECAF ? Comment jouer pleinement notre rôle et devenir un acteur majeur et promouvoir le libre-échange continental ?

Avons-nous tiré les leçons des inondations afin de mettre en œuvre de nouvelles mesures pour réduire leurs effets lors du prochain hivernage ? Quelles stratégies pour éradiquer définitivement le paludisme?

Tant de questions sans débat ni réponse. À la place, nous sommes excités par des querelles partisanes ; durant des semaines, nous concentrons le débat public sur des disputes de personnes.

Il est temps de dépersonnaliser et dépolluer le débat public et de nous concentrer sur l’essentiel.

Babacar Ndiogou

Jappo

Yessal