Haute Cour de justice : Plusieurs dossiers presque bouclés

La machine judiciaire semble s’emballer à la Haute Cour de justice depuis la reprise des activités après les vacances judiciaires. Selon des sources concordantes interrogées par nos confrères de Seneweb, plusieurs dossiers instruits par la Commission d’instruction sont en voie de règlement définitif. En cas de renvoi, la juridiction de jugement pourrait bientôt entrer en scène.

Parmi les dossiers actifs, celui de l’ancien ministre Moustapha Diop a connu un nouveau développement. Il a été extrait, ce mercredi 26 novembre 2025, pour être confronté à la fournisseur Mariata Basse. Cette dernière avait affirmé lors de son audition que l’ex-ministre lui avait attribué un marché de masques d’une valeur de 20 millions FCFA et qu’il l’avait payée personnellement. Une version que Moustapha Diop a catégoriquement contestée lors de la confrontation.

Le dossier de l’ancien garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, poursuit également son chemin. Les sources indiquent qu’il est en instance de règlement définitif, signe que la Commission d’instruction approche de la phase de conclusion.

L’affaire impliquant l’ancien ministre Mansour Faye, placé sous contrôle judiciaire puis libéré provisoirement après une forte contestation, devrait elle aussi être bouclée prochainement. Même tendance dans le dossier de l’ex-ministre Sophie Gladima, qui figure parmi les procédures les plus avancées.

De son côté, Ndéye Saly Dieng, ancienne ministre de la Femme, sera de nouveau auditionnée et confrontée à des témoins le 3 décembre 2025. Inculpée dans le cadre d’une affaire portant sur la gestion des fonds Covid-19, elle fait partie des dossiers encore actifs devant la Commission.

Avec l’accélération constatée, plusieurs dossiers pourraient connaître un tournant majeur dans les jours à venir, ouvrant la voie à d’éventuels renvois devant la juridiction de jugement.