Dakar-Plateau : Grosse bagarre entre agents municipaux et ambulants

Une opération de désencombrement au niveau de la rue Valmy, au centre-ville, a viré à la bagarre. Celle-ci a opposé des agents de la mairie de Dakar-Plateau, d’un côté, et des tabliers et marchands ambulants, de l’autre. Les faits se sont produits mardi dernier aux environs de 16 heures.

Les commerçants se sont opposés à l’intervention des équipes du maire Alioune Ndoye. Bilan : «deux agents municipaux ont été sévèrement blessés au cours de l’incident», rapporte Libération repris par Seneweb.

L’intervention rapide d’éléments du commissariat de Rebeuss a permis d’éviter le pire, selon le journal. Qui signale que «trois marchands ambulants ont été interpellés puis placés en garde à vue pour trouble à l’ordre public, mais aussi violences et voies de fait sur des agents investis d’une mission de service public».