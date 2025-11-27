Section de recherches : L’ancien DG de l’ARCOP convoqué

Ancien directeur général de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), Saër Niang est annoncé ce jeudi à la Section de recherches de Colobane. Sa convocation est relative à l’enquête sur l’affaire ASER, ouverte à la suite de la plainte du député et président de République des valeurs, Thierno Alassane Sall.

L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, précise que Saër Niang sera entendu comme témoin. Il devra, selon le journal, «s’expliquer sur la décision n°107, en date du 2 octobre 2024, par laquelle l’ARCOP avait suspendu le marché attribué par entente directe par l’ASER à AEE Power EPC, un contrat destiné à électrifier les zones les plus enclavées du pays».

L’Observateur, repris par Seneweb, considère cette audition décisive «sur le chemin de la vérité, susceptible d’éclairer la lanterne des sénégalais dans ce dossier».