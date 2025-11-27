Guinée-Bissau : Le Général Horta N’Tam devient le président de la transition pour un an

Les militaires à l’origine du coup d’État en Guinée-Bissau ont annoncé l’investiture du chef d’état-major de l’armée de terre, le général Horta N’Tam, qui devient le président de la transition, ce jeudi 27 novembre. Trois jours après l’élection présidentielle, mercredi, des militaires avaient annoncé avoir pris le « contrôle total du pays ».

Le chef d’état-major de l’armée de terre, le général Horta N’Tam, a été investi « président de la transition », ce jeudi 27 novembre. Il dirigera la Guinée-Bissau pendant un an, ont annoncé au cours d’une conférence de presse les militaires qui ont « renversé » le président Umaro Sissoco Embaló, ce mercredi 26 novembre.

« Je viens d’être investi pour assurer la direction du Haut commandement », a déclaré le général, après avoir prêté serment lors d’une cérémonie au siège de l’état-major. De nombreux militaires ont été déployés sur place dans un dispositif de sécurité renforcé. Les militaires ont annoncé la réouverture des frontières terrestres et aériennes après leur fermeture mercredi. Ils ont également interdit aux médias de commenter ou même de couvrir la situation.