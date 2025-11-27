Questions d’actualité  : L’opposition parlementaire boycotte Sonko

Les députés non-inscrits et les membres du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal ont annoncé leur décision de ne pas participer à la séance de Questions d’actualité prévue le vendredi 28 novembre 2025 à l’Assemblée nationale avec le premier ministre Ousmane Sonko.

Dans un communiqué conjoint, ils expliquent que cette décision s’inscrit dans la continuité d’une position déjà exprimée et toujours ignorée par l’institution. Selon eux, le but est de protéger la dignité de l’Assemblée et de préserver le cadre républicain du débat parlementaire, tout en dénonçant la banalisation de pratiques dévalorisantes pour l’institution.

L’opposition critique le rôle du Premier ministre lors de ces séances, estimant que ses interventions suivent une logique politique opportuniste, détournant l’hémicycle de sa mission première de contrôle républicain pour en faire une scène de confrontation partisane.

« Le Parlement ne doit pas devenir un théâtre de mise en scène politique, encore moins un lieu où le chef du Gouvernement règle les difficultés internes de son camp », soulignent les députés. Pour eux, l’enjeu prioritaire reste le vote du budget de l’État, prévu dès le lendemain, samedi 29 novembre, et portant sur des questions cruciales comme l’éducation, la santé, la sécurité, l’emploi et le pouvoir d’achat.

L’opposition dénonce également le « code de conduite » prévu pour cette séance, qu’elle juge restrictif et déséquilibré, notamment la limitation à 13 questions pour plus de 25 ministères, une répartition inéquitable du temps de parole et un mécanisme favorisant le groupe PASTEF.

Trois raisons principales motivent ce boycott : la convocation des députés serait décidée par le Premier ministre selon son agenda personnel, alors que c’est normalement le Parlement qui doit convoquer le Gouvernement ; le Premier ministre chercherait à transformer l’hémicycle en tribune politique, vidant de toute crédibilité la séance ; enfin, l’urgence réelle est de répondre aux difficultés vécues par les populations sénégalaises, ce qui constitue la priorité de l’opposition lors du débat budgétaire.

L’opposition parlementaire assure qu’elle sera au premier rang pour défendre les intérêts des Sénégalais et rappeler au Gouvernement la nécessité d’une prise en charge effective des problèmes des citoyens.