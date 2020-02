Sortie de Bara ndiaye dans RFM Matin contre Amadou Ba : Sophie Ndour décrie les délires sataniques d’un cynique parvenu qui s’ignore.

Un adage bien de chez nous renseigne que pour se procurer une certaine dose de célébrité indue, des anonymes et autres illustres inconnus ont tendance à s’attaquer gratuitement à plus fort et plus grand qu’eux. Cette pensée plusieurs fois séculaire n’en trouve pas moins toute sa pertinence par ces temps qui courent. S’il y’a une personne qui l’incarne au plus haut point, c’est bien Bara Ndiaye, directeur de la maison de la presse. Aphone face aux attaques dirigées contre le Président Macky Sall et frileux pour poser des actes allant dans le sens de l’amélioration des conditions d’existence de ses administrés de Méouane, il a pris le parti de sortir de sa torpeur par des déclarations fracassantes dans le but de clouer au pilori, le discret, l’efficace et le bien éduqué ministre des affaires étrangères Amadou Ba. Manifestement, ceux qui, comme Bara Ndiaye peinent à le voir manger le mets servi sur un plat de chien en sont arrivés à inventer des mensonges aussi grotesques qu’effrayants. Qui veut tuer son chien l’accuse de rage. A défaut de pouvoir prendre à défaut M Amadou Ba sur le plan des idées et des principes, singulièrement sur la mission que le Président Macky Sall lui a assignée, ce sont des ambitions présidentielles imaginaires qui lui sont prêtées. Invité de l’émission « Rfm matin » du 17 février 2020, Bara Ndiaye n’a rien trouvé de mieux à dire que ceci : « Si Amadou Compagnie ont des ambitions, ils n’ont qu’à débarrasser le plancher ». A l’image de la bave du crapaud qui n’atteindra jamais la blanche colombe, ces propos discourtois, irrévérencieux et hypocrites relèvent d’un débat de caniveau qui ne pourront jamais atteindre ni éclabousser le très serein Ministre Amadou Ba. Ces propos aux allures de délires sataniques d’un cynique parvenu qui s’ignore relèvent d’une méchanceté inouïe. Elles ne peuvent provenir que de la bouche d’un journaliste jadis membre de la racaille qui a cru devoir brûler les étapes pour se faire une place au soleil. La question qu’on doit se poser des lors est de savoir jusqu’où les effronteries de Bara Ndiaye vont le mener quand il sera directeur général ou ministre lui qui se complait dans sa station de directeur de le maison de la presse pour s’attaquer de façon gratuite et désinvolte au ministre Amadou Ba.

En réalité, Bara Ndiaye est de mauvaise foi et sans scrupules. Sinon il n’aurait pas dû nier le soleil en plein jour. Le ministre Amadou Ba est, par la naissance, l’expérience et la compétence, bien au-dessus du débat de caniveau auquel il l’invite. Le détenteur d’un collier doré aurait bien tort de se battre avec un adversaire qui a le cou nu, l’esprit limité et la bouche sanguinolente. Que Bara Ndiaye et les pourfendeurs innés d’Amadou Ba sachent que ce dernier n’a pas une perception mercantiliste et calculatrice de la pratique politique ni de la gestion du pouvoir. Les sénégalais ne sont ni amnésiques ni de mauvaise foi pour savoir que partout où il est passé, il a marqué de son empreinte indélébile les différentes stations qu’il a eu à occuper. Comme le dit si bien l’adage : les esprits faibles parlent des personnes, les esprits moyens parlent d’événements et les grands esprits parlent d’idées. Plus que des attaques subjectives, bêtes, méchantes et personnalisées qui renseignent sur l’état d’esprit rétrograde de son auteur. Les pourfendeurs du même acabit que Bara Ndiaye doivent se le tenir pour dit : Si Amadou Ba avait réellement des ambitions présidentielles comme les langues de vipère et les fumistes veulent l’accréditer, il n’hésiterait pas une seconde à les décliner à haute et intelligible voix et se donnerait les moyens qui concourent à la réalisation de ce postulat. N’en déplaise à ses détracteurs qui le combattent en cachette ou à visage découvert avec des armes non conventionnelles : la seule préoccupation du Ministre Amadou Ba est de servir aujourd’hui plus qu’hier le Président Macky Sall en apportant sa pierre à l’édification d’un Sénégal émergent. Ce qu’il a déjà fait laisse entrevoir un compagnonnage sincère, fécond et pérenne avec le Président Macky Sall contrairement aux prédictions apocalyptiques des cassandres doublés de nihilistes. En effet, après avoir lancé le Plan Sénégal Emergent, plan de développement du Président Macky Sall en tant que Ministre de l’Economie, des finances et du plan, il a conduit le plan d’actions prioritaires (PAP) de 2014 à 2018. A l’issue de la présidentielle du 24 février 2019, la noble mission qu’il s’est assignée de servir son pays continue au Ministère des Affaires Etrangères où la diplomatie économique qu’il est entrain d’impulser est le continuum des actions enclenchées aux MEEP. Le délire de Bara cache mal un combat d’arrière-garde que mènent certains politiciens couardement masqués par l’entreprise d’une meute de journalistes stipendiés pour euthanasier certains hommes politiques comme Amadou Ba. Entreprise infamante plus que vouée à l’échec !

Sophie Ndour responsable de l’alliance pour la république (Apr) aux parcelles assainies