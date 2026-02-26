Audition au fonds : Moustapha Diop nie tout et réclame des preuves

Inculpé pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics estimés à 300 millions de FCFA et blanchiment de capitaux, l’ancien ministre du Développement industriel, Moustapha Diop, a été extrait de prison jeudi. Le maire de Louga a été présenté devant le collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) pour une audition au fond dans le cadre de l’affaire Tabaski Ngom.

Cette dernière, ancienne comptable particulière à l’Aprosi puis à la Commission de régulation du secteur de l’électricité (CRSE), est poursuivie pour détournement de deniers publics portant sur un montant de 766 millions de FCFA. Placée sous mandat de dépôt, Tabaski Ngom, qui avait porté plainte, avait déclaré avoir remis 300 millions de FCFA, issus des fonds détournés, pour financer la campagne de Moustapha Diop lors des élections législatives de novembre 2024.

Selon des informations de Seneweb, face au magistrat instructeur, Moustapha Diop a catégoriquement contesté les accusations portées contre lui. Il a soutenu n’avoir reçu aucun fonds venant de Tabaski Ngom et a affirmé que celle-ci ne disposerait d’aucune preuve pour étayer ses déclarations.

L’audition s’est tenue en présence du procureur de la République financier adjoint, Abdoulaye Diouf.

Pour la suite de l’instruction, une confrontation entre Moustapha Diop et Tabaski Ngom sera organisée afin de permettre au juge d’éclairer davantage les faits.

Source : Seneweb