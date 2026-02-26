RTS : L’intersyndicale quitte une réunion et exige la levée immédiate de la suspension de l’Accord d’Entreprise

À la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), le climat social se tend davantage. L’intersyndicale composée du SYNPICS et du SYNPAP a décidé de quitter une rencontre statutaire convoquée par la Direction générale, ce jeudi 26 février 2026.

Dans une note d’information rendue publique le même jour, les deux organisations syndicales indiquent avoir répondu à la convocation « malgré les impairs notés dans les convocations ». Toutefois, elles affirment avoir constaté l’absence d’un point jugé essentiel à l’ordre du jour : la question de l’Accord d’Entreprise.

Selon l’intersyndicale, ce sujet « important » n’a pas été inscrit en priorité, en dépit d’une proposition formulée 72 heures auparavant par le coordonnateur du collège des délégués. Une situation que les représentants des travailleurs considèrent comme inacceptable, dans un contexte marqué par la suspension de l’Accord d’Entreprise.

Le départ de la réunion s’inscrit ainsi dans la « lutte pour la levée de la suspension de l’Accord d’Entreprise sans délai et sans condition », précisent-ils. Réaffirmant leur détermination, le SYNPICS et le SYNPAP appellent l’ensemble des agents à rester mobilisés pour la poursuite de ce qu’ils qualifient de « combat de la dignité ».