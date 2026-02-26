Ndogou au Palais : Le maire de Suelle décline l’invitation et plaide pour des moyens concrets pour les collectivités

Une invitation adressée aux maires issus du parti PASTEF Les Patriotes pour un ndogou prévu vendredi soir au Palais suscite déjà des réactions. Parmi elles, celle du maire de la commune de Suelle, le Pr Nfally Badji, qui a publiquement annoncé qu’il ne donnera pas suite à cette invitation.

Dans une déclaration rendue publique, l’édile estime que les priorités des collectivités locales se situent ailleurs. Selon lui, les maires « n’ont pas besoin de ndogou, mais plutôt de moyens conséquents » afin d’améliorer concrètement les conditions de vie de leurs administrés.

Le maire considère qu’une rencontre institutionnelle aurait été plus pertinente. Il indique qu’il aurait préféré « une audience inscrite à l’agenda présidentiel », permettant aux maires d’être reçus officiellement, avec les égards dus à leur fonction, afin d’échanger sur la situation nationale et les défis auxquels font face les collectivités territoriales.

Au-delà du refus de participer à ce moment convivial, Pr Badji entend faire passer un message politique et citoyen. Il rappelle que le patriotisme, selon lui, ne saurait se résumer à l’appartenance partisane, mais doit se traduire par des actions concrètes au service de l’intérêt général.

Enseignant-chercheur à la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le maire de Suelle conclut sa déclaration en réaffirmant son engagement militant et politique, tout en appelant à privilégier des actes structurants pour le développement local.