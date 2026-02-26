Assemblée : L’opposition dénonce de graves violations du règlement intérieur lors de la séance du 24 février

La séance de questions d’actualité au Gouvernement tenue le 24 février 2026 à l’Assemblée nationale du Sénégal continue de susciter de vives réactions. Dans un communiqué conjoint rendu public ce 26 février, le Groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal et des députés non-inscrits accusent certains collègues et le président de l’institution d’avoir gravement enfreint le règlement intérieur.

Selon les signataires, la séance a été marquée par « une série de violations manifestes » du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale (RIAN), compromettant le bon déroulement du débat démocratique.

Le communiqué pointe d’abord le comportement de certains députés qui se seraient livrés à des invectives et insultes à l’endroit de leurs collègues. Il est notamment reproché au député Ayib Daffe d’avoir traité des élus de l’opposition de « chiens et chiots », tandis qu’Alioune Dièye se serait attaqué au père de l’honorable Anta Babacar Ngom.

Les auteurs du texte estiment que ces propos constituent une violation grave de l’article 64 du règlement intérieur, qui stipule que l’Assemblée, en tant que lieu par excellence du débat démocratique, doit rester « sereine, courtoise et impersonnelle ».

Ils rappellent que l’objectif de la séance était de permettre au Gouvernement de répondre aux questions urgentes des députés, conformément à l’article 104 du règlement intérieur. « En aucune façon, il n’est permis aux députés de se substituer au Gouvernement pour répondre à sa place, encore moins d’insulter des collègues qui n’ont fait que poser des questions », déplorent-ils.

Le communiqué met également en cause le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, accusé d’avoir violé le code de conduite adopté d’un commun accord par les députés et rappelé en ouverture de la plénière, en référence à l’article 77 du règlement intérieur.

Les signataires lui reprochent notamment d’avoir accordé cinq minutes supplémentaires au Premier ministre, alors que les temps de parole étaient strictement encadrés et connus à l’avance par tous les intervenants, « y compris le Gouvernement ». Ils dénoncent également le refus d’accorder un droit de réplique aux députés, laissant, selon eux, place à des attaques contre l’opposition sans réponse aux « vraies questions ».

L’opposition parlementaire affirme dénoncer publiquement ces pratiques qu’elle juge contraires aux règles d’un exercice démocratique de haute portée. Elle condamne « vigoureusement » l’attitude des députés auteurs d’injures et estime que le président de l’Assemblée a failli à ses responsabilités de garant de la dignité et de l’honorabilité de l’institution.

Les signataires déclarent « prendre date » et prendre à témoin l’opinion nationale et internationale, affirmant qu’ils sauront tirer « toutes les conséquences de droit » de ces manquements jugés graves.