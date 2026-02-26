Me Moussa Bocar Thiam saisit plusieurs hautes juridictions pour l’annulation de la plénière prévue ce vendredi

Maitre Moussa Bocar Thiam multiplie les recours afin d’obtenir l’annulation de la séance plénière prévue ce vendredi 27 février 2026.

En effet, l’ancien ministre a saisi le Conseil constitutionnel, la Haute cour de justice, le procureur général ainsi que la Cour d’appel de Dakar pour « violation de la Constitution imputée à l’Assemblée nationale ». L’information a été rendue publique ce jeudi 26 février par lui-même.

Visé par une procédure de renvoi devant la Haute cour de justice, l’ancien ministre de la Communication demande l’annulation de la séance du 27 février et le renvoi du dossier en commission des lois, afin que le règlement intérieur soit d’abord mis en conformité avec la Constitution.

Maitre Thiam affirme que la plénière de ce vendredi sera annulée. Cependant, aucune réaction officielle des institutions interpellées n’a encore été communiquée, à ce stade.

Source : Seneweb