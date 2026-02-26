Starlink au Sénégal : Orange passe à la contre-offensive

La société Starlink, filiale de Space X du milliardaire américain Elon Musk, s’est déployée dans 25 pays du continent africain, notamment le Sénégal il y a un mois. Grâce à son internet haut débit via satellite, Starlink compte directement concurrencer Orange, dont la domination a été nette sur plusieurs africains ces dernières années. Mais Orange ne compte pas se laisser faire.

Selon des informations rapportées par Jeune Afrique, reprises par nos confrères de Seneweb, la société de télécommunications française compte lancer une contre-offensive… sur le terrain de jeu de Starlink : l’internet haut débit via satellite. Le service a été baptisé Orange Sat. « Nous considérons le satellite comme complémentaire à nos réseaux mobiles et fixes haut débit […]. Nous avons vocation à déployer des solutions satellitaires dans l’ensemble de nos géographies car cela correspond à l’évolution naturelle du marché » affirme à Jeune Afrique Christel Heydemann, la directrice générale du groupe présent dans 17 pays africains.

Pour le moment, seule la Côte d’Ivoire bénéficie de Orange Sat (en collaboration avec Eutelsat). A Abidjan, Yamoussoukro et les autres villes ivoiriennes, Orange Sat a permis d’atteindre les 50 mégabits par seconde, rapporte le journal panafricain. Orange Sat devrait ensuite s’exporter dans d’autres pays africains, notamment le Sénégal.

Pour Mandiaye Diallo, consultant en innovation et auteur du livre « La quatrième blessure, pourquoi l’Afrique doit gagner la guerre numérique », l’internet haut débit via satellite était la suite logique pour Orange. Mais concurrencer Starlink sur ce terrain ne sera pas facile. « Orange ne peut pas se permettre de laisser un autre acteur capter la relation commerciale sur un segment aussi stratégique, qui préfigure clairement l’architecture des réseaux de demain (…) Si l’on reste strictement sur l’internet par satellite, Orange aura probablement des difficultés sur ce segment. Starlink bénéficie déjà d’une image de technologie avancée, presque “glamour”, et dispose d’une longueur d’avance puisqu’il a déjà commencé la commercialisation de ses antennes», analyse Mandiaye Diallo.

A noter que Starlink détient la plus grande constellation de satellites au monde avec plus de 6 750 satellites en basse orbite.