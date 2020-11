Augmentation du Budget de l’Assemblée : Mame Diarra Fam contre !

Cette année, le budget de l’Assemblée nationale va croître. Mais, certains députés comme Mame Diarra Fam ne sont pas pour. La Parlementaire s’est montrée foncièrement contre tout augmentation. Mieux, elle réclame l’audit des finances de l’institution législative.

« Monsieur le ministre, je ne suis pas d’accord pour qu’on prenne un tel engagement pour augmenter les ressources de l’assemblée nationale. Ce qui est là est en mesure d’acheter les véhicules. On a un ascenseur qui a fait tomber un collègue et l’ascenseur n’est toujours pas réparé. Ne devons-nous pas auditer les budgets de l’institution ? Il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc nous ne sommes pas d’accord qu’on augmente le budget. au contraire, on doit l’investir cet argent au ministère de la Jeune dans la lutte contre les inondations et l’allouer aux jeunes qui ont perdu espoir et sont tentés par l’immigration clandestine », a-t-elle déclaré devant ses paires ce jeudi.