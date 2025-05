Awa Marie Coll Seck célébrée par l’OMS

L’OMS CÉLÈBRE LE PROFESSEUR AWA MARIE COLL SECK

La date du 20 mai 2025, à coup sûr, restera gravée en lettres d’or dans les mémoires individuelles et collectives. Ce jour a été choisi par l’Organisation Mondiale de la Santé pour honorer le Sénégal à travers une compatriote dont l’œuvre et l’humanisme transcendent les frontières du continent africain.

Il s’est agi de couronner l’éminente professeure Madame Awa Marie COLL SECK devant un aréopage de sommités triées sur le volet. C’est dire que le Prix décerné à la première femme agrégée de Médecine à l’âge de 33 ans, spécialiste des maladies infectieuses, revêt un symbole fort d’autant plus qu’il traduit une reconnaissance de la dimension exceptionnelle de l’ancienne Ministre de la Santé et de la Prévention, de 2001 à 2003 et puis Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, de 2012 à 2017.

Pour marquer la particularité de la récipiendaire, l’OMS a saisi l’opportunité de son Assemblée générale pour remettre la prestigieuse distinction.

En effet, il s’agit de l’une des plus hautes distinctions symboliques de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), attribuée à des personnalités ou institutions dont la contribution exceptionnelle à la santé publique a marqué le monde.

À ce titre, il faut rappeler l’engagement et le professionnalisme de la lauréate notés dans l’éradication du virus Ebola, apparue au Sénégal en 2014.

Pour faire face à cette épidémie, elle avait mobilisé ses équipes et circonscrit la maladie à travers une prise en charge adéquate. Résultat : le seul cas observé sera traité et guéri.

Une exception sénégalaise saluée par la Communauté internationale et notamment par l’OMS.

Pourquoi ce prix est-il prestigieux ?

• Il est remis en ouverture officielle de l’AMS, qui est l’événement le plus important du calendrier de la santé mondiale.

• Il honore des carrières exceptionnelles, souvent pionnières, ayant eu un impact international.

• Il est remis par les plus hautes autorités de l’OMS et en présence des délégations des 194 États membres.

Madame Awa Marie COLL SECK rejoint ainsi la short liste d’éminentes figures historiques telles que :

• Nelson Mandela, honoré pour son engagement dans la lutte contre le VIH/sida en Afrique du Sud.

• Dr Hiroshi Nakajima, ancien Directeur général de l’OMS, pour ses services à la santé mondiale.

• Médecins Sans Frontières (MSF), pour son travail humanitaire et médical dans les zones de conflit.

• Dr Gro Harlem Brundtland, ex-Directrice générale de l’OMS et ancienne Première ministre de Norvège, reconnue pour son leadership sur les questions de développement durable et de santé publique.

• Le personnel de santé en première ligne lors d’épidémies majeures (comme Ebola), parfois honoré collectivement.

En clair, être choisi pour recevoir un tel Prix, à l’ouverture de la 78e Assemblée mondiale de la Santé, est une marque rare de reconnaissance mondiale pour l’ensemble d’une carrière.

C’est également un moment historique et symbolique fort, à la fois pour les pays et pour la cause de la santé publique en Afrique et dans le monde.

Mbaye Diouf