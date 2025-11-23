Ayib Daffé : «on est dans un contexte politique difficile et délicat»

« Il faut le convenir, on est dans un contexte politique difficile et délicat », a révélé Ayib Daffé sur le plateau de l’émission « Objection » de Sud Fm abordant la crise au sommet de l’État entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre et mentor politique, Ousmane Sonko. La relation est tendue entre les deux autorités.

« Dans mon expérience politique, poursuit le président du groupe parlementaire Pastef, je n’ai jamais traversé ce genre de situation ». Mais, s’empresse-t-il de préciser : « il ne faut pas exagérer ou être catastrophiste. Il faut reconnaître quand même qu’il y a des difficultés. ».

Écartant de facto la probabilité d’une rupture, Daffé confie que cette situation n’est pas une surprise pour lui. « Cela ne me surprend pas parce que je suis un homme politique réaliste même si, il faut le reconnaître, il y a des situations parfois inattendues ».

Toutefois, conclut-il, « en tant que militant et patriote, nous sommes préparés pour affronter et surmonter ce genre de situation ».

Avec Seneweb