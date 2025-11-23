Accident sur la route Koumpentoum–Maléme Niani : un mort et un chauffeur en cavale arrêté

Un grave accident de la route s’est produit ce samedi 22 novembre aux environs de 16h30 sur la RN 1, à hauteur du village de Touba Sam Sam, situé entre Koumpentoum et Maléme Niani. L’incident a impliqué un camion citerne malien transportant du gasoil et un véhicule particulier de marque Renault (immatriculé AA 512QHF).

Selon les premières constatations rapportées par Seneweb, l’accident est survenu lorsque le véhicule particulier, qui circulait en direction de Dakar, est entré en collision frontale avec le poids lourd.

Sous la violence de l’impact, le chauffeur du camion citerne a perdu le contrôle de son véhicule. Le poids lourd est alors sorti violemment de la route pour terminer sa course dans l’accotement, où un feu de brousse était en cours.

Un passager du véhicule particulier, le Gendarme Baye Aly Thiam en service au groupement motocycliste à Dakar, a succombé à ses blessures. Il est décédé hier, samedi 22 novembre, aux environs de 20 heures, à l’hôpital régional de Tambacounda.

Le chauffeur du camion citerne, de nationalité malienne et dénommé Saliou Traoré, avait pris la fuite immédiatement après l’accident.

Malgré les recherches immédiates déclenchées par les forces de l’ordre, l’homme n’avait pu être retrouvé dans un premier temps. Ce n’est qu’aux environs de 11 heures ce dimanche que les éléments de la Brigade Routière de Koumpentoum ont réussi à l’appréhender.

L’interpellation a eu lieu vers la déviation de la route de Kédougou, à l’entrée de Tambacounda. Saliou Traoré a été conduit à l’unité de gendarmerie pour les besoins de l’enquête. Il est poursuivi pour homicide involontaire et délit de fuite suite à un accident corporel de la circulation.