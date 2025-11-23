La pertinence du match Sénégal-Kenya : une question légitime ! (Par Mbaye Jacques Diop)

Le match entre le Sénégal et le Cendrillon du football africain, le Kenya, qui s’est soldé par une victoire écrasante des Lions de la Teranga avec un score de 8-0, soulève une question fondamentale : quel était l’intérêt réel de cette rencontre ? Alors que les Sénégalais affrontaient une équipe kényane manifestement dépassée, d’autres sélections africaines de premier plan, telles que le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, le Mali, l’Afrique du Sud et la Tunisie, se sont heurtées à des adversaires coriaces qui ont mis à l’épreuve leur talent et leur détermination.

Un manque d’opposition flagrant

Le match contre le Kenya a-t-il vraiment permis aux joueurs sénégalais de se mesurer à des défis qui pourraient les aider à progresser ? La réponse est malheureusement négative. L’absence totale d’opposition de la part des Kényans a transformé cette rencontre en une simple formalité, dépourvue de tout enjeu réel. Les Lions de la Teranga ont pu marquer autant de buts qu’ils le désiraient, mais cela n’a pas vraiment apporté de valeur ajoutée à leur préparation.

Des choix discutables

Il est légitime de se demander si cette rencontre était vraiment nécessaire, surtout lorsque l’on voit les facilités auxquelles les Lions de la Teranga ont jouées, comme dans un salon. Pourquoi les Sénégalais devraient-ils se contenter d’affronter des équipes largement inférieures, alors que d’autres nations du même niveau ou même légèrement inférieures affrontent des défis autrement plus stimulants ?

Une occasion manquée pour le football sénégalais

Le football est aujourd’hui apprécié partout dans le monde, comme en atteste la dernière rencontre face au Brésil qui a sollicite ce match. Mais des matchs comme celui-ci risquent de ternir l’image de la sélection sénégalaise qui dispose de grands joueurs très talentueux. Les supporters et les observateurs attendent des rencontres compétitives et équilibrées, qui mettent en valeur les compétences et les stratégies de notre équipe nationale.

Une réflexion nécessaire

Il est temps pour l’instance dirigeante du football sénégalais de se poser des questions sur la pertinence de certains matchs amicaux. Ne serait-il pas plus judicieux d’organiser des matchs contre des équipes plus compétitives, qui pourraient apporter un véritable défi aux Lions de la Teranga et contribuer à leur progression ? Le football sénégalais mérite mieux que des matchs sans enjeu réel.

En conclusion, le match Sénégal vs Kenya soulève des questions importantes sur la stratégie et la planification des rencontres internationales. Il est crucial que les instances dirigeantes du football prennent en compte ces préoccupations pour offrir aux supporters et aux joueurs des matchs de qualité qui mettent en valeur le talent et la compétitivité du football sénégalais .

À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C’est exactement ce qui s’est passé lors de ce match amical contre le Kenya. Les Lions du Sénégal méritent mieux que cela. Le football sénégalais mérite mieux que cela.

Mbaye Jacques DIOP

Analyste Sportif, Administrateur

Club des Experts Sportifs »