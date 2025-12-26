Babacar Ndiogou : «Dans un contexte de rupture et de Jub, Jubal, Jubanti, que cesse le mélange de genres»

Les directeurs généraux des entités publiques, aspirant à briguer un mandat électif, ne doivent pas confondre les salles de réunions et de conférences dans leur direction avec les locaux du siège d’un parti politique, où doivent se tenir les rencontres partisanes.

La consolidation du principe d’impartialité et de neutralité de l’administration est non seulement un devoir qui incombe aux agents publics ainsi qu’à leurs supérieurs, mais elle doit désormais constituer le fil conducteur des pratiques à l’ère de Jub – Jubal – Jubanti. Ce principe doit en effet se refléter dans tous les événements organisés au sein des locaux administratifs.

Il est inadmissible que des rencontres ou des rassemblements à connotation politique se tiennent dans les directions publiques ou dans des locaux administratifs. Ce qui n’est pas permis aux concurrents ne devrait pas être accepté pour les affidés du régime.

Ce rappel à l’ordre ne saurait être complet sans interpeller également les édiles des communes. Les maires en exercice doivent intégrer que l’Hôtel de Ville est la « maison de la commune » et non l’annexe d’une formation partisane. Ces locaux ne doivent en aucun cas servir de théâtre à la propagande partisane ou à des manifestations politiciennes.

Nous interpellons les autorités de l’exécutif sur ces faits et les invitons à rappeler à leurs directeurs généraux ce que signifie réellement la rupture et la portée véritable de Jub-Jubal-Jubanti. Des audiences à caractère politique accordées par un directeur général à des congénères ou à des entités partisanes sous prétexte d’allégeance au régime n’ont pas lieu de se tenir dans les locaux de la direction, encore moins dans tout édifice destiné à l’administration publique. Certains ont manifestement besoin de leçons sur l’éthique républicaine et sur l’orthodoxie administrative.

Pour véritablement changer ce pays, il faut absolument rompre avec les anciennes pratiques.

Qui se sent morveux se mouche; ceux qui transforment leurs bureaux et salles de réunion en sièges de parti se reconnaîtront d’eux-mêmes.

Babacar Ndiogou

Mouvement Jappo Yessal