Boubacar Séye : «La Coupe du monde ne saurait être organisée…aux États-Unis»

À quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde de football, l’administration américaine suscite une vive polémique. Les mesures de restriction de visas annoncées par le gouvernement de Donald Trump à l’encontre de ressortissants de plusieurs pays inquiètent la communauté internationale. Elles posent, selon certains observateurs, un sérieux problème de respect des principes d’ouverture, d’inclusion et d’universalité qui fondent les grandes compétitions sportives mondiales.

La FIFA, garante de l’esprit universel du football, se retrouve ainsi interpellée. Comment organiser un événement censé rassembler les peuples au-delà des frontières dans un pays où l’accès au territoire est limité par des décisions jugées discriminatoires ou politiquement motivées ?

Pour Boubacar Séye, chercheur et consultant en migrations internationales, président fondateur de l’ONG Horizon Sans Frontières, la situation est claire : « La Coupe du monde ne saurait être organisée dans un contexte où l’accès au pays hôte est restreint. Les nations concernées sont légitimes à saisir officiellement la FIFA afin de demander un réexamen de l’attribution du Mondial aux États-Unis. »