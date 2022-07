BAC 2022 : Le taux de réussite supérieur à 50%

Le Baccalauréat 2022 aura battu un record en matière de taux de réussite. Après les deux tours, plus de la moitié des candidats sont déclarés admis, soit plus que le taux de réussite de 2020 (48,22%), considéré à l’époque comme une première. « Ce qu’il faut retenir c’est que cette année, on a dépassé les 50% », révèle le Directeur de l’Office du bac, Pr Sossé Ndiaye qui précise ne pas pouvoir donner les chiffres exacts avant d’avoir tout finalisé.

A noter qu’au premier tour, il y a eu 23,95% pour le bac général. Si on y ajoute le bac technique, ça fait un peu plus de 24% de taux de réussite au premier groupe.

Plus de 50% de taux de réussite ! Même si certains y verront près de 50% de taux d’échec, il n’en demeure pas moins qu’il y a de quoi être satisfait au Sénégal où le chiffre se situe entre 30 et 40% depuis près d’une décennie. « Lorsqu’un résultat est positif et c’est le cas, il faut l’attribuer aux acteurs, à savoir les élèves, les enseignants et ceux qui ont en charge l’éducation, à commencer par les plus hautes autorités », commente Sossé Ndiaye. Selon lui, cela prouve que les uns et les autres ont correctement fait leur travail. Lire la suite en cliquant ICI