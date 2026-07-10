Bagarre : Deux coépouses finissent en prison

Le tribunal des flagrants délits de Thiès a rendu, ce vendredi, son verdict dans l’affaire opposant N. Fall et F. Diop, deux coépouses poursuivies pour coups et blessures volontaires réciproques. Les faits se sont déroulés à Méouane, dans le département de Tivaouane.

Selon le dossier, N. Fall a causé à sa coépouse F. Diop des blessures ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de cinq jours. En retour, F. Diop lui a infligé des blessures plus graves, assorties d’une ITT de 21 jours.

À la barre, les deux prévenues ont reconnu les faits. Elles ont expliqué que la dispute est née d’un incident impliquant la fille de F. Diop, qui était entrée dans la chambre de N. Fall pour boire de l’eau. Lorsque sa mère a voulu la faire sortir de la pièce, une altercation verbale a éclatet entre les deux femmes avant de dégénérer en une violente bagarre.

Les deux coépouses ont également admis qu’il ne s’agissait pas de leur premier affrontement physique.

Au cours de la rixe, F. Diop a mordu le menton de N. Fall, lui arrachant une partie de la peau. Elle lui a également occasionné une blessure au bras droit. De son côté, F. Diop a soutenu avoir été mordue par sa coépouse à la joue, au bras et au sein.

À l’issue des débats, le procureur de la République avait requis l’application de la loi.

Dans son délibéré rendu ce vendredi, le tribunal a déclaré les deux prévenues coupables de coups et blessures volontaires. N. Fall a été condamnée à deux ans d’emprisonnement, dont un mois ferme, tandis que F. Diop a écopé de 20 jours d’emprisonnement ferme.

Source : Seneweb