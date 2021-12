Balla Gaye prévient Bombardier : « Je vais ramener la victoire »

Le « Lion de Guédiawaye » se prépare déjà à la victoire. Lors de son open presse hier, Balla Gaye 2, a fait savoir à son adversaire Bombardier, qu’il n’est plus le même. Alors leur duel du 1er janvier 2022, à l’arène nationale de Dakar promet d’être alléchant.

« Ce combat est une revanche pour moi et pour mes fans. Je vais ramener la victoire pour eux. Je suis allé à l’étranger pour me préparer. Tout ce que je peux dire et ce n’est pas parce que je suis devant les micros, c’est que je veux la victoire. C’est pourquoi je me suis bien préparé. Le temps passe et les choses changent, le plus important est tout ce qui est devant nous. Je ne suis plus le Balla Gaye 2 qu’il a battu et il en saura quelque chose le jour du combat. J’ai un bon encadrement, un bon staff technique, je prépare bien mes combats. Donc j’ai voyagé deux fois pour préparer ce combat. Parce que je veux prendre ma revanche, rien que la victoire ne m’intéresse. Bombardier est un champion, un adversaire que je respecte. Il a commencé à lutter des années bien avant mon arrivée dans l’arène. Je ne peux que le respecter pour son expérience », a déclaré Balla Gaye dont les propos sont repris par Igfm.